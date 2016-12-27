Развернуть тестовый интернет-магазин (на любой удобной CMS)

Добрый день.

Необходимо развернуть тестовый интернет-магазин. Тестовый, значит, что магазин не будет продавать - там может быть любой дизайн, любые товары, любая CMS итд. Мне необходимо лишь, чтобы в магазине был указанный функционал:

1. Мульти-магазин с разными городами - возможность создавать 1 магазин для разных регионов, например, http://prntscr.com/dotakj , причем в магазине должна быть возможность указывать разные цены, количество, товары для разных регионов/городов

2. YML выгрузка для Яндекс Маркета для разных регионов. В соответсвии с пунктом 1, который я описал выше должна быть возможность создавать разные YML выгрузки для разных регионов.

YML фид Яндекс Маркета должен быть гибко настраиваемый

3. По стандарту в магазине должна быть возможность добавить товар в избранное, корзину, должен быть личный кабинет пользователя итд.