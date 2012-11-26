Не рекомендую никому такого заказчика.Я даже не буду комментировать отзыв который он оставил мне Хоть и положительный но большая часть из него не соответствует действительности.Зачем что то пытаться сделать если не хочешь этой работы?Непонятно. Сотрудничества не получилось,и при этом я еще остался в минусе:))Так как не был оплачен заказчиком модуль. При работе с данным заказчиком ничего не оставляйте на потом. Только полная оплата доработок и услуг.