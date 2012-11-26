Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Звукоежиссура.Видео монтаж87 просмотров
- Аудио,видео монтаж практически любого материала.122 просмотра
- Сайты на OpenCart.259 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
2 балла
7 лет назад
Олег вроде специалист хороший, но у нас сотрудничество не сложилось. Нужно было сделать простую задачу по настройке шаблона. Проговорили срок 2-3 дня. По итогам 2-3 дней ничего не было сделано и потом пропал на неделю. Вернул предоплату, все ок, претензий не имею, но времени жалко. Надеюсь другим повезет больше.
Ответный отзыв
Не рекомендую никому такого заказчика.Я даже не буду комментировать отзыв который он оставил мне Хоть и положительный но большая часть из него не соответствует действительности.Зачем что то пытаться сделать если не хочешь этой работы?Непонятно. Сотрудничества не получилось,и при этом я еще остался в минусе:))Так как не был оплачен заказчиком модуль. При работе с данным заказчиком ничего не оставляйте на потом. Только полная оплата доработок и услуг.
$10
10 баллов
7 лет назад
Всё сделано на отлично, непонятные моменты разжёваны. Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
Быстро,четко и понятно.Очень рекомендую как заказчика и собеседника
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа сделана оперативно и качественно. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Отлично поработали.Отлично пообшались:)И главное профессионально. Поработаем еще:)