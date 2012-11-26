oleg596

Олег oleg596

 
51 годРоссия/Иркутск
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Звукорежиссура.Видеомонтаж. Полный комплекс по аудио,видео монтажу
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Отзывы заказчиков
denisr235
Денис 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
2 балла
7 лет назад
Установить шаблон на Open Cart
Олег вроде специалист хороший, но у нас сотрудничество не сложилось. Нужно было сделать простую задачу по настройке шаблона. Проговорили срок 2-3 дня. По итогам 2-3 дней ничего не было сделано и потом пропал на неделю. Вернул предоплату, все ок, претензий не имею, но времени жалко. Надеюсь другим повезет больше.
Не рекомендую никому такого заказчика.Я даже не буду комментировать отзыв который он оставил мне Хоть и положительный но большая часть из него не соответствует действительности.Зачем что то пытаться сделать если не хочешь этой работы?Непонятно. Сотрудничества не получилось,и при этом я еще остался в минусе:))Так как не был оплачен заказчиком модуль. При работе с данным заказчиком ничего не оставляйте на потом. Только полная оплата доработок и услуг.
Ответный отзыв
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Установить и настроить модуль OpenCart 1.5
Всё сделано на отлично, непонятные моменты разжёваны. Рекомендую данного исполнителя!
Быстро,четко и понятно.Очень рекомендую как заказчика и собеседника
Ответный отзыв
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Перенос товаров.
Работа сделана оперативно и качественно. Буду еще обращаться.
Отлично поработали.Отлично пообшались:)И главное профессионально. Поработаем еще:)
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