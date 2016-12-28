CMS для сайта игры

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Закрыт1 заявка247 просмотров

Разработка сайта для игры Lineage II, c функциональным личным кабинетом.  

la2hard.ru/ пример.  

сайт для которого нужно сделать cms cloudy-world.ru

8 лет назад
Flylink
Кирилл 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров