Доработка на сайте 1С Битрикс

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Закрыт2 заявки237 просмотров

Как вывести сумму заказа в товаре т.е 1кг товара стоит 100р – а 0.2кг (200гр) стоит 20р  

Когда пользователь заходит изначально стоит 0.2кг – это коэффициент вместо 1 при увеличении с шагом 0.2 пользователь должен видеть итоговую сумму которая уйдет в корзину пробывал разными методами не сработало . Как стоит реализовать есть у кого идея ? 

вот скрин того что нужно сделать yadi.sk/i/IL8azq_g35mdwF

8 лет назад
skimsk
Антон 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров