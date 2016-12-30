Починить вывод ссылок на сайте wordpress

После обновления некоторых плагинов перестал работать сайт, а после починки перестали выводиться ссылки системы sape. Переустановка плагинов для вывода ссылок не помогает, плагины не работают или не активируются с разными ошибками. Нужно починить вывод ссылок как можно быстрее.