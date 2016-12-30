Починить вывод ссылок на сайте wordpress

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Закрыт4 заявки117 просмотров

После обновления некоторых плагинов перестал работать сайт, а после починки перестали выводиться ссылки системы sape. Переустановка плагинов для вывода ссылок не помогает, плагины не работают или не активируются с разными ошибками. Нужно починить вывод ссылок как можно быстрее.

WordPress
8 лет назад
CactusGirl
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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