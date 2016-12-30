Оптимизировать шаблон на Word Press

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки132 просмотра

ТЗ

https://yadi.sk/d/gycgrrgp35ujXD

11 пунктов!

WordPress
8 лет назад
seriuslait
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров