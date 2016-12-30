Добрый день. Нужен программист для того что бы поправить баги и дописать модуль для сайта на движке Битрикс. Ищем частника. Кто уверен в своих знаниях, откликнитесь.
Оптимизировать шаблон на Word Press
ТЗ
https://yadi.sk/d/gycgrrgp35ujXD
11 пунктов!
Заявки фрилансеров
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