Доска для объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки165 просмотров

Доброго времени суток. 

Требуется взять за основу доску объявлений Tamaranga. 

И допилить её под мои требования. У кого есть скрипт или любые предложения связанные с доской объявлений – прошу откликнуться.

8 лет назад
AutoRiders
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров