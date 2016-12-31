Добрый день. Нужен программист для того что бы поправить баги и дописать модуль для сайта на движке Битрикс. Ищем частника. Кто уверен в своих знаниях, откликнитесь.
Нужна консультация по Проработке бизнес процессов в Битрикс 24
Планирую внедрение в своей компании СRМ - Битрикс 24, для начала хочу определиться со структурой бизнес процесса, нужна консультация по скайп, думаю 1 часа будет достаточно. Возможна дальнейшая работа по внедрению.
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