Нужна консультация по Проработке бизнес процессов в Битрикс 24

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок214 просмотров

Планирую внедрение в своей компании СRМ - Битрикс 24, для начала хочу определиться со структурой бизнес процесса, нужна консультация по скайп, думаю 1 часа будет достаточно. Возможна дальнейшая работа по внедрению.

8 лет назад
ammelnikov555
Александр 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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