Программная часть и верстка (БИТРИКС)

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Закрыт3 заявки199 просмотров

Здравствуйте. Ищу фрилансера для выполнения следующей задачи. Выполнить верстку и программную часть (CMS БИТРИКС). Корпоративный сайт без наворотов. 

Ответственный, надежный. Срочно!

8 лет назад
semak9
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$50
2 дня
Взялся за работу, но так ничего и не сделал. Вместо оговоренных 2-х дней прошел месяц, но так ничего и не сделано. Только завтраками кормился.
Отзыв будет положительным потому что негативный опыт - тоже опыт. Заказчика я рекомендовать бы не стал. Оговоренный объем работ был выполнен практически сразу. Задержка в несколько дней была относительно обоснована новогодними праздниками. Когда по доброй воли решил в качестве компенсации расширить объем работ, человек видимо решил что получится за копейки получить "все и сразу", периодически переписка не была адекватной ... Вот и энтузиазма не стало и доработки прекратились ... Оплаты, кстати, я не получил ... Ну такое, компенсируется опытом общения с подобным типом заказчиков.

Заявки фрилансеров

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад