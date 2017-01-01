Программная часть и верстка (БИТРИКС)

Отзыв будет положительным потому что негативный опыт - тоже опыт. Заказчика я рекомендовать бы не стал. Оговоренный объем работ был выполнен практически сразу. Задержка в несколько дней была относительно обоснована новогодними праздниками. Когда по доброй воли решил в качестве компенсации расширить объем работ, человек видимо решил что получится за копейки получить "все и сразу", периодически переписка не была адекватной ... Вот и энтузиазма не стало и доработки прекратились ... Оплаты, кстати, я не получил ... Ну такое, компенсируется опытом общения с подобным типом заказчиков.