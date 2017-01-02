Ищу консультанта по переносу сайта на готовый шаблон WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки122 просмотра

Добрый день!

Ищу специалиста по WP , который готов выступить консультантом-наставником, по переносу сайта с самописной CMS на готовый шаблон WP. (сайт туристической тематики) 

От вас требуется: консультации 3-4 раза в неделю по скайпу по этапам, действиям. 

Срок проекта - 3 недели. Шаблон WP с готовым дизайном  - есть. 

WordPress
8 лет назад
mastermers
Денис 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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