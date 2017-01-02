Нужен постоянный специалист с расчетом на долгосрочную работу, но проверяем взаимодействие на следующих работах. Наш сайт o-pencil.ru Техническое задание 1. Если положить товар в корзину, то над кнопкой "В корзине" ...
Ищу консультанта по переносу сайта на готовый шаблон WordPress
Добрый день!
Ищу специалиста по WP , который готов выступить консультантом-наставником, по переносу сайта с самописной CMS на готовый шаблон WP. (сайт туристической тематики)
От вас требуется: консультации 3-4 раза в неделю по скайпу по этапам, действиям.
Срок проекта - 3 недели. Шаблон WP с готовым дизайном - есть.
Заявки фрилансеров
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