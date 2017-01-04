Есть сайт, сделан на CMS Joomla 3.6.5. Нужно сделать его адаптив под просмотр на мобильных. Адрес сайта дам в личку тем, кто пришлет заявку в проект.
Сделать несколько правок на сайте под Opencard
Есть интернет-магазин на cms Opencard. Нужно поменять некоторые надписи и изменить алгоритм поиска на сайте(что бы искал не только по совпадениям в заголовках, но и в описании).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется доработать сайт http://kupitdiplomi.ru 1. Отредактировать шапку: Заменить картинку (в прилагаемом файле файл фотошопа со слоями) Убираем весь текст и пишем. Первая строчка: ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется перенести сайт с LiveStreet на wordpress. На сайте порядка 200 статей и 180 записей в личных блогах. Нужно: 1) Перенести все рубрики и метки статей(топиков); 2) Перенести все ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть магазин WordPress + Wocommerce https://goo.gl/6tzo1q Нужно доработать согласно приложенному ТЗ.Завершен8 лет назад
Есть верстка, доступна по адресу: http://fltrening.ru Нужно натянуть на CMS, желательно WP или MODx Задача срочная.Завершен8 лет назад
У нас в шаблоне все товары вариативные (с атрибутами) prntscr.com/dr23p1, но такое решение не удобно тем, что для каждого вариативного товара нужно ставить базовую цену возможно ли решить вариативные товары следующим образом: prntscr.com/dphcgr должна автоматически ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Информация в брифе. https://docs.google.com/presentation/d/1T2D-bkIGW9hRnuItaiJW5dey6Y3sMbMXBRzYNWcGe2g/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Достаточно простой информационный сайт. Главная - http://joxi.ru/ZrJpZzzI9kLw72 О нас - http://joxi.ru/LmGjd99feZ6w0r Отзывы - http://joxi.ru/J2b3KggSXMp0QA Тренинги - http://joxi.ru/V2VY8bbSxGydpm Преподаватели - http://joxi.ru/Y2LkRzzC9vZQqm Правила - http://joxi.ru/l2Zeg44TwVJEem Контакты - http://joxi.ru/brRYkzzSJ8XYNA Срок - ...Завершен8 лет назад
Есть сайт, движок Вордпресс. Посещаемость не больше 200 человек в сутки. Когда сайт включен, создается очень большая нагрузка на выделенный сервер, так что остальные сайты подтормаживают. Надо посмотреть на сайт, и что-то подшаманить, найти причину ...Завершен8 лет назад
- $250
Нужен человек хорошо знающий Wordpress для создания корпоративного сайта . Требование хорошо верстать а так же программировать . Я даю готовый theme pack и ничего нового не нужно выдумывать а сделать по аналогии . Нужен только для ...Закрыт8 лет назад