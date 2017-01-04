Сделать несколько правок на сайте под Opencard

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок264 просмотра

Есть интернет-магазин на cms Opencard. Нужно поменять некоторые надписи и изменить алгоритм поиска на сайте(что бы искал не только по совпадениям в заголовках, но и в описании).

8 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров