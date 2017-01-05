Специалист по Opencart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок126 просмотров

Имеется интернет-магазин, необходимо провести изменения в карточке товара, слова «исключительно оригинал» выделить оранжевым цветом. Данная фраза находится в конце заголовка. Нужен ответственный человек, который сможет это сделать оперативно и быстро. Срок до завтра 13.00!

Opencart
8 лет назад
guest_14816304150782
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров