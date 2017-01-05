Здравствуйте уважаемые... Что мне нужно ? 1.Ускорить сайт на Магенто (cms) движке очень долго грузиться сайт и переходы нужен хотя бы 2-3 сек. 2. Доработать на сайте некоторые вещи.Примеру: ( нужен добавить ...
Сделать блок комплекта товаров с несколькими ценами в Битрикс
Необходимо сделать блок комплектов товаров по типу сайта видеошопер
При этом в маркет должна выгружаться тольк одна цена.
Реализовать возможность задавать комплект товаров в админке,
как из категории, так и в карточке товара.
Выполнить верстку блока соответственно дизайна сайта. (адаптивная верстка)
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