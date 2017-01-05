Сделать блок комплекта товаров с несколькими ценами в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо сделать блок  комплектов товаров по типу сайта видеошопер

ссылка

При этом в маркет должна выгружаться тольк одна цена.

Реализовать возможность задавать комплект товаров в админке,

как из категории, так и в карточке товара.

Выполнить верстку блока соответственно  дизайна сайта. (адаптивная верстка)

8 лет назад
-0_o-
Роман 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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