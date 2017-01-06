Заказ темы Wordpress и установка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок198 просмотров

Добрый день заказ принимаете шаблон заказа wordpress

сколько это будет стоит

цена?

CАМ САЙТ http://sabaktar.kz/ 

верхнее меню с этого сайта примерно так http://demo.daisythemes.com/easymag/ 

logo с этого сайта прмерно http://kmj.sabaqtar.kz/ 

скриншот внизу ВОЗМОЖНО? ЖДЕМ ОТВЕТА СПС

http://s018.radikal.ru/i501/1701/17/b27619f72e01.jpg

WordPress
8 лет назад
mk-nur
Нуржан 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров