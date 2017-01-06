Заказ темы Wordpress и установка

Здравствуйте уважаемые... Что мне нужно ? 1.Ускорить сайт на Магенто (cms) движке очень долго грузиться сайт и переходы нужен хотя бы 2-3 сек. 2. Доработать на сайте некоторые вещи.Примеру: ( нужен добавить ...