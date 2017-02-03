Правка сайта на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок129 просмотров

Правка сайта на joomla 

надо просто чтобы модули, которые отображаются на главной, отображались на каждой странице

приложен скрин

http://купить-матрас-в-спб.рф

Joomla
8 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Ответственный исполнитель!
Хороший заказчик. Все по делу. Оплата в срок

Заявки фрилансеров

AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад