Есть свёрстанный сайт и в нём страница новостей. Новость состоит из заголовка и текста. Необходимо натянуть на эту страницу CMS.
Создать сайт на WP
Нужен специалист, который имеет большой опыт работы с WP (включая написание и доработку готовых плагинов для WP)
Прототип сайта: http://goo.gl/Ilm2qn
Вся структура сайта полностью представлена на прототипе. Весь функционал также в целом понятен по прототипу.
Допустимы отступы от функциональности прототипа на готовом сайта. Например вместо такой сложной фильтрации - http://joxi.ru/E2pbNEEI9V77zr Можно использовать стандартный функционал - http://joxi.ru/J2b3KggSXY00pA (только в месте стрелки добавить выпадающий список "Сортировать по: Названию, Рейтингу, Количеству мест, Количеству бюджетных мест и т.д").
Таким образом, как мы видим реализацию этого проекта - возможно уже использовать готовый плагин каталога или магазина для WP и просто допилить его до необходимого функционала.
Отрисованы следующие страницы*:
Главная - http://joxi.ru/V2VY8bbSxVdx9m
Абитуриенту - http://joxi.ru/E2pbNEEI9V79zr
Курсы - http://joxi.ru/krDx5zzsELKE1r
Список вузов - http://joxi.ru/Drlp1ggIvnVVVr
Репетиторы - http://joxi.ru/1A5WOKKunkDDbm
Страница вуза - http://joxi.ru/Y2LkRzzC9e77em
Страница репетитора - http://joxi.ru/eAODnzzFxE99dr
(* многие страницы из прототипа не отрисованы, но могут быть полностью "собраны" из отрисованных элементов других страниц)
Дизайн отрисовывался на основании HTML-шаблона - https://themeforest.net/item/education-and-learning-html-template/16962644
Если необходимо - мы выкупим этот шаблон, и его нужно будет привести в полное соответствие с макетами дизайна (чтобы не верстать все заново, шаблон и макеты достаточно похожи по структуре).
Прошу произвести примерную оценку по срокам и стоимости.
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