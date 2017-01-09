Создать сайт на WP

Нужен специалист, который имеет большой опыт работы с WP (включая написание и доработку готовых плагинов для WP)

Прототип сайта: http://goo.gl/Ilm2qn

Вся структура сайта полностью представлена на прототипе. Весь функционал также в целом понятен по прототипу.

Допустимы отступы от функциональности прототипа на готовом сайта. Например вместо такой сложной фильтрации - http://joxi.ru/E2pbNEEI9V77zr Можно использовать стандартный функционал - http://joxi.ru/J2b3KggSXY00pA (только в месте стрелки добавить выпадающий список "Сортировать по: Названию, Рейтингу, Количеству мест, Количеству бюджетных мест и т.д").

Таким образом, как мы видим реализацию этого проекта - возможно уже использовать готовый плагин каталога или магазина для WP и просто допилить его до необходимого функционала.

Отрисованы следующие страницы*:

Главная - http://joxi.ru/V2VY8bbSxVdx9m

Абитуриенту - http://joxi.ru/E2pbNEEI9V79zr

Курсы - http://joxi.ru/krDx5zzsELKE1r

Список вузов - http://joxi.ru/Drlp1ggIvnVVVr

Репетиторы - http://joxi.ru/1A5WOKKunkDDbm

Страница вуза - http://joxi.ru/Y2LkRzzC9e77em

Страница репетитора - http://joxi.ru/eAODnzzFxE99dr

(* многие страницы из прототипа не отрисованы, но могут быть полностью "собраны" из отрисованных элементов других страниц)

Дизайн отрисовывался на основании HTML-шаблона - https://themeforest.net/item/education-and-learning-html-template/16962644

Если необходимо - мы выкупим этот шаблон, и его нужно будет привести в полное соответствие с макетами дизайна (чтобы не верстать все заново, шаблон и макеты достаточно похожи по структуре).

Прошу произвести примерную оценку по срокам и стоимости.