Установить модуль выгрузки в xls с сайта на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок158 просмотров

С сайта на opencart optodess.com.ua/ нужно выгрузить таблицу товаров в xls файл(предложить и установить нужный модуль )данные о товарных позициях должны быть в одной таблице и выгружаться по одной кнопке*выгрузка для 1с торговли

Opencart
8 лет назад
guest_1482680754575
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg-pc
Олег 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Все было сделано оперативно и качественно!
Все прошло нормально

Заявки фрилансеров

oleg-pc
Олег 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад