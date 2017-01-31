Есть свёрстанный сайт и в нём страница новостей. Новость состоит из заголовка и текста. Необходимо натянуть на эту страницу CMS.
Установить модуль выгрузки в xls с сайта на opencart
С сайта на opencart optodess.com.ua/ нужно выгрузить таблицу товаров в xls файл(предложить и установить нужный модуль )данные о товарных позициях должны быть в одной таблице и выгружаться по одной кнопке*выгрузка для 1с торговли
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