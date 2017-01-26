Доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок164 просмотра

Необходимо сделать: 

1) Правки на сайте Wordpress. 

2) Создать Форум на сайте. 

ТЗ в приложении и здесь: yadi.sk/i/2tJo7mDs37jSo2 

В ответах указывайте: 

1) Стоимость 

2) Срок 

3) Какой плагин для WordPress предлагаете использовать и почему 

Работаем по БС или постоплате. 

Автоматические ответы не рассматриваем. 

WordPress
8 лет назад
opelipets15
Оксана 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$70
3 дня
Очень понравилось работать с Рустамом. Все задачи четко выполнены по ТЗ. На все мои комментарии Рустам реагировал быстро и вносил нужные правки. Всегда был на связи, без задержек. Будем работать дальше.
Рад сотрудничеству с Оксаной, четкое тз, вплоть до мельчайших подробностей, оплата вовремя, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад