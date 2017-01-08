Специалист по Битриксу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок135 просмотров

Требуется специалист, хорошо разбирающийся в данной CMS, для внесения правок/доработок на уже существующем сайте с каталогом.  

Описание задачи будет предоставлено. 

Если есть возможность, просьба также указать расценки: сумма/час.

8 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров