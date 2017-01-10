Добавить в материалы К2 строку title

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки162 просмотра

Для rosa-secret.ru нужно в компонент K2 в статьи добавить строку в метаданные для заполнения title. Сейчас в админке только есть строки для заполнения описания и ключевые слова. 

K2 v2.7.0 работает на Joomla! 3.6.0 

Пишите, пожалуйста, сразу стоимость работы.

Joomla
8 лет назад
cosmotion
Яна 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

denizs
Денис 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$7
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

denizs
Денис 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад