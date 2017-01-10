Здравствуйте. Необходимо доделать сайт на dle. По большому счету сайт сделан, нужно где-то что-то убрать, поменять и т.п. Мелкие правки по всему сайту. бюджет 1500-2000р.
Добавить в материалы К2 строку title
Для rosa-secret.ru нужно в компонент K2 в статьи добавить строку в метаданные для заполнения title. Сейчас в админке только есть строки для заполнения описания и ключевые слова.
K2 v2.7.0 работает на Joomla! 3.6.0
Пишите, пожалуйста, сразу стоимость работы.
Выбранный исполнитель
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