Доделать сайт на DLE (мелкие правки)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок191 просмотр

Здравствуйте. Необходимо доделать сайт на dle. По большому счету сайт сделан, нужно где-то что-то убрать, поменять и т.п. Мелкие правки по всему сайту.

бюджет 1500-2000р.

DLE
8 лет назад
kpytnk
Никита 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$25
1 день
Рекомендую к сотрудничеству. Сделано все быстро и без каких-либо доработок. Один из немногих исполнителей, который не подводит по срокам.
Всё на высоте. Предоплата была сделана вперед. Понятное ТЗ, все нюансы оговорены. Будем продолжать работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад