Перенос сайта с Joomla c 2.5 на 3.5

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок118 просмотров

Необходимо перенести без потери всех данных (статьи, товары в joomlakassа, категории, пользователи, комментарии) сайт на джумле 2.5. на новый шаблон и новую версию джумла 3.6. Просьба писать только знающим и понимающим в joomlа!!!!!! Сайт с новым шаблоном уже стоит на хостинге, сайт со старым шаблоном и всеми товарами тоже стоит на одном хостинге. От Вас сроки и порядок работы.

Joomla
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров