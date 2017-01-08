Перенос сайта с Joomla c 2.5 на 3.5

Необходимо перенести без потери всех данных (статьи, товары в joomlakassа, категории, пользователи, комментарии) сайт на джумле 2.5. на новый шаблон и новую версию джумла 3.6. Просьба писать только знающим и понимающим в joomlа!!!!!! Сайт с новым шаблоном уже стоит на хостинге, сайт со старым шаблоном и всеми товарами тоже стоит на одном хостинге. От Вас сроки и порядок работы.