Есть свёрстанный сайт и в нём страница новостей. Новость состоит из заголовка и текста. Необходимо натянуть на эту страницу CMS.
Исправить баг на сайте, host-cms
Сайт http://www1.haileyburyalmaty.kz/ Исправить баг на сайте, папки некорректно выводятся. Скрин во вложении.
Во всех разделах с Gallery - должен быть вид как в Primary-Gallery
Срок - сегодня.
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