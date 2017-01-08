Исправить баг на сайте, host-cms

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка128 просмотров

Сайт http://www1.haileyburyalmaty.kz/ Исправить баг на сайте, папки некорректно выводятся. Скрин во вложении.

Во всех разделах с Gallery  -  должен быть вид как в Primary-Gallery

Срок - сегодня.

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров