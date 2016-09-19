Исправление багов, функционала 4 проектов на MODx - оплата попроектно

Есть 4 проекта на MODx, готовые на 95%. Необходимо устранить баги, доработать функционал по имеющимся пожеланиям руководства.

http://ukrfasadbud.pp.ua

http://redline.kurtash.pp.ua

http://ankobron.com.ua

http://continent.purysh.com.ua/

Оплата сдельная по каждому проекту. После правок - перенос с тестовых хостингов и доменов на рабочий хостинг (домены) для 3-х проектов. Начать необходимос Redline и Kontinent, как наиболее горящих. Потом Укрфасадбуд. И в завершении Анкобронь.

Смотрите детальное ТЗ в приложении. По срокам - за 7-10 дней надо управиться со всеми сайтами.