Верстка и натяжка на Wp

Подрядчик затянул сроки. Нужна помощь по доверстке, настройке компонентов. На сайте используется K2 и virtuemart. Я думаю, чем расписывать здесь что нужно сделать - оставляйте заявку, я покажу и расскажу в скайпе о том, что нужно сделать, а ...