Верстка и натяжка на Wp

$130
HTML-версткаЗакрыт7 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет. Ищу третьего верстальщика в команду.

Дизайн рисован под бутстрап, верстать адаптивно соответственно нужно на нем.

Натягивать на WP

Вот макеты https://yadi.sk/d/Z5vXX_26vLr2w

Сразу прикладывайте ссылки на портфолио (адаптив, бутстрап)

7 лет назад
eXtatic
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Доделка сайта по макетам

    Нужно доделать сайт по макету(по сути сменить диз и запрограммировать функционал). Работа для студента. Предлагайте бюджет и сроки. Макеты будут предоставлены ещё(3 или 4 штуки). http://moto.websterstudio.ru/

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать и посадить на Wordpress

    Здравствуйте.  Необходимо в кратчайшие сроки сверстать и посадить на движок макет сайта. Нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно и посадить на Wordpress. Текста и изображения должны удобно добавляться через админку сайта - чтобы клиент, не знающий html, мог спокойно добавлять ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Респонсивная верстка сайта

    Добрый день.   Требуется респонсивная верстка сайта. Макеты в 1 виде, сделаны по респонсивной сетке [url=https://yadi.sk/d/GbNM-ND5vNF84]yadi.sk/d/GbNM-ND5vNF84[/url]  Количество страниц – 11 шт. Так же потребуется адаптация верстки под 8 языковых версий.  Заказ разбиваем на 2 части:  1. Главная страница – 25% – ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка

    Сверстать несколько страничек+форма отправки данных Сверстать на моем хостинге (адрес сайта моего сайта: osago.estesvet.ru) следующие странички:   1. Главная. Чтобы получилось 1 в 1 как сайт avto-yslyga.ru   2. Страничку заказа ОСАГО с формой отправки данных. avto-yslyga.ru/zakazat-osago-online   3. Страничку заказа Техосмотра ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать и посадить на Wordpress

    Здравствуйте. Необходимо в кратчайшие сроки сверстать и посадить на движок макет сайта. Нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно и посадить на Wordpress. Текста и изображения должны удобно добавляться через админку сайта - чтобы клиент, не знающий html, мог спокойно ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доделка проекта на joomla

    Подрядчик затянул сроки.  Нужна помощь по доверстке, настройке компонентов.  На сайте используется K2 и virtuemart.  Я думаю, чем расписывать здесь что нужно сделать - оставляйте заявку, я покажу и расскажу в скайпе о том, что нужно сделать, а ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад