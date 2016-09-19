Добрый день.

Требуется респонсивная верстка сайта. Макеты в 1 виде, сделаны по респонсивной сетке yadi.sk/d/GbNM-ND5vNF84

Количество страниц – 11 шт. Так же потребуется адаптация верстки под 8 языковых версий.

Заказ разбиваем на 2 части:

1. Главная страница – 25% – предоплата; 50% – после приемки верстки, 25% – после выполнения правок, которые могут выявиться в процессе программирования.

2. Внутренние страницы – 25% – предоплата; 50% – после приемки верстки, 25% – после выполнения правок, которые могут выявиться в процессе программирования.

Сверстанные страницы должны корректно отображаться во всех популярных браузерах (Internet Explorer (IE 8 и выше), Mozilla FireFox (4.0 и выше), Opera (10.60 и выше), Google Chrome (13.0 и выше), Safari (5.0 и выше); мобильные приложения Mozilla FireFox (47.0 и выше), Opera (37.0 и выше), Chrome (51.0 и выше).

Оплата: Сбер, ЯД, WMR, безнал.

Прошу указать цену и сроки, а также примеры респонсивной верстки в вашем портфолио.