Респонсивная верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт16 заявок292 просмотра
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Добрый день.  

Требуется респонсивная верстка сайта. Макеты в 1 виде, сделаны по респонсивной сетке yadi.sk/d/GbNM-ND5vNF84 

Количество страниц – 11 шт. Так же потребуется адаптация верстки под 8 языковых версий. 

Заказ разбиваем на 2 части: 

1. Главная страница – 25% – предоплата; 50% – после приемки верстки, 25% – после выполнения правок, которые могут выявиться в процессе программирования. 

2. Внутренние страницы – 25% – предоплата; 50% – после приемки верстки, 25% – после выполнения правок, которые могут выявиться в процессе программирования. 

Сверстанные страницы должны корректно отображаться во всех популярных браузерах (Internet Explorer (IE 8 и выше), Mozilla FireFox (4.0 и выше), Opera (10.60 и выше), Google Chrome (13.0 и выше), Safari (5.0 и выше); мобильные приложения Mozilla FireFox (47.0 и выше), Opera (37.0 и выше), Chrome (51.0 и выше).  

Оплата: Сбер, ЯД, WMR, безнал. 

Прошу указать цену и сроки, а также примеры респонсивной верстки в вашем портфолио.

Верстка сайта
7 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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