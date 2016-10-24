Требуется верстка+программирование лендинг пейдж

HTML-версткаЗавершен26 заявок315 просмотров
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 Требуется верстка средствами CSS. Требования: адаптивный дизайн, форма обратной связи должна перемещаться вертикально со скроллингом и приходить на мейл., при заполнении осн экран должен затемняться. Отзывы внизу так же должны перелистываться.  Дизайн готов.

Обязательно указывайте сроки и цену (верстка+программирование).

7 лет назад
holding
53 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
7 лет назад
$20
2 дня
С работой справился. Претензий нет. Рекомендую.
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