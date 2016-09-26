Адаптивная верстка

Приветствую. Требуется специалист, для разработки качественной адаптивной верстки ИМ на opencart по готовым макетам. Сразу хочу сказать, что работы будут проводиться на рабочем магазине, сейчас он не адаптивный. Самодеятельность не катит, строго по макетам. Приблизительное количество ...
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Необходимо адаптивно, кроссбраузерно сверстать сайт.
Бюджет 4500 руб
Срок 3 дня
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