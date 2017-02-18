HTML5/CSS3, bootstrap3, jQuery, javaScript, jQuery ui, адаптивная/кросбраузерная верстка
-отличные знания HTML5/CSS3;
-соблюдение стандартов W3C;
-адаптивная/кроссбраузерная верстка на bootstrap3;
-отличные знания jQuery;
-хорошие знания javaScript;
-php на начальном уровне, имею понятие работы с массивами, циклами; могу разобраться в готовом коде и подправить его для своих нужд;
-photoshop нарезка макета, корректировка разрешений картинок, создание спрайта иконок;
-умею работать с SVG графикой;
-подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts);
-реализация pixel perfect.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
7 лет назад
Все отлично и в срок для согласованного бюджета
Ответный отзыв
Оплатил сразу , как и договаривались. Будем работать еще
$70
10 баллов
7 лет назад
Роман профессионал высокого уровня. Работа выполнена быстро и качественно, все доработки учтены.
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Даниил порядочный и ответственный заказчик. Понятно описал доработки, быстро оплатил работу. Буду рад новым заказам!
$75
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отличный специалист! Работа выполнена очень качественно и в оговоренные сроки. К выполнению задания относится очень ответственно, к решению вопроса подходит креативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Доволен работой с Антоном. Четкое тз, исправлений вносить не пришлось. Оплачено как и договаривались. Рекомендую всем как порядочного заказчика. Буду рад новым проектам
$20
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Как всегда - работа выполнена отлично, результат на высоком уровне.
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Надежный заказчик. Как и в прошлый раз четкое тз, быстрая оплата.
$80
10 баллов
7 лет назад
Сделал быстро, раньше срока, внесли правки которые ранее небыли оговорены. Цена адекватная. Внес предоплату без боязни. Буду обращаться.
Ответный отзыв
Александр внес предоплату(хотя предварительно о ней не говорили), что несомненно порадовало. Хороший завказчик, всегда на связи, в общем с такими заказчиками всегда приятно работать. Буду рад новым проектам
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19 отзывов
$7/час
от $10от 2 часов
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