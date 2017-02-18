llitaketik

Роман llitaketik

 
33 годаБеларусь/Орша
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
HTML5/CSS3, bootstrap3, jQuery, javaScript, jQuery ui, адаптивная/кросбраузерная верстка

-отличные знания HTML5/CSS3;

-соблюдение стандартов W3C;

-адаптивная/кроссбраузерная верстка на bootstrap3;

-отличные знания jQuery;

-хорошие знания javaScript;

-php на начальном уровне, имею понятие работы с массивами, циклами; могу разобраться в готовом коде и подправить его для своих нужд;

-photoshop нарезка макета, корректировка разрешений картинок, создание спрайта иконок;

-умею работать с SVG графикой;

-подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts);

-реализация pixel perfect.

PHPJavascriptHTMLjQueryPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Tremollo
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка 2х страниц
Все отлично и в срок для согласованного бюджета
Оплатил сразу , как и договаривались. Будем работать еще
Ответный отзыв
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Верстка сайта
Роман профессионал высокого уровня. Работа выполнена быстро и качественно, все доработки учтены.
Даниил порядочный и ответственный заказчик. Понятно описал доработки, быстро оплатил работу. Буду рад новым заказам!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Верстка адаптивная макетов нужна!
отличный специалист! Работа выполнена очень качественно и в оговоренные сроки. К выполнению задания относится очень ответственно, к решению вопроса подходит креативно. Рекомендую!
Доволен работой с Антоном. Четкое тз, исправлений вносить не пришлось. Оплачено как и договаривались. Рекомендую всем как порядочного заказчика. Буду рад новым проектам
Ответный отзыв
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Адаптивность на сайт
Как всегда - работа выполнена отлично, результат на высоком уровне.
Надежный заказчик. Как и в прошлый раз четкое тз, быстрая оплата.
Ответный отзыв
sidyakin
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка
Сделал быстро, раньше срока, внесли правки которые ранее небыли оговорены. Цена адекватная. Внес предоплату без боязни. Буду обращаться.
Александр внес предоплату(хотя предварительно о ней не говорили), что несомненно порадовало. Хороший завказчик, всегда на связи, в общем с такими заказчиками всегда приятно работать. Буду рад новым проектам
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HTML-верстка
19 отзывов
$7/час
от $10от 2 часов
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