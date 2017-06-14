Tremollo

Александр Tremollo

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт услуг Bitrix на шаблоне + доработки шаблона + поддержка

    Имеем: домен + хостинглицензия старт (если не хватит то стандарт)купленный шаблон﻿ , демо - https://prorab.vebfabrika.ru/Работы делятся на 3 этапа: установка -&gt; доработки -&gt; поддержка Задача 1го этапа: развернуть битрикс на хостингеподцепить доменустановить шаблонТребуется ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Экспертный аудит рекламной компании в Instagram

    Мы в поиске опытного специалиста в таргетированной рекламе который проведет детальный аудит крупной рекламной компании в Instagram и VK. Требуется аналитика построенной стратегии на основе всех показателей, внесение аргументированных корректировок.  Данное задание является вводным ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ретушь фото+: вырезать фото лица и вставить на другое фото

    Вырезать лицо с этой фото https://drive.google.com/open?id=1rljp-94u6txW_e46z9R-IDqk6V8BEFM8Вставить https://drive.google.com/file/d/1PPlGf_unSiWzQHQdpWWmgHWTjBCx_t3x/view?usp=sharing“Нанести макияж”, убрать выбившиеся волосы...итоговое разрешение нужно 450х600 (будет размещаться на сайте), при котором фото должно выглядеть естественно

    Обработка фотографий38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать в векторе схему зала с номерами мест

    В приложении схема зала в растре, исходники утеряны. Задача в векторе отрисовать подобную схему + правки в номерах мест и количеству сидений (ТЗ по номерам отправляется выбранному кандидату) цвета расположение и т.п можно ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редизайн сайта

    Есть дизайн сайта, надо переделать интерфейс и дизайн контента на современный стиль, примерно как здесь: http://plastikam.ru/ (или аналогичный стиль) Подробное ТЗ отправлю в ЛК после просмотра портфолио. требуется разработка дизайна сайта в ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка выгрузки YML и другие з-чи для Bitrix специалиста

    $500

    Требуется настроить нестандартную выгрузку из 2х интернет магазинов в торговые площадки. Особенность в том, что товары находятся в 10 категориях - отдельных инфоблоках. Также есть ряд других задач по битриксу. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки в сайте на WordPress

    На сайте (высылается после выбор исполнителя) требуется провести работы: работа с редиректами страницнастройка работы формправки в шаблонах (верстка есть, предоставляется) и др.!Критична возможность выделить рабочий день 17.04 (завтра) с утра для решения задач по проекту. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн шаблона текста (сегодня)

    исходная страница - http://take.ms/Ud6I0 надо сделать дизайн текста грамотный - т.е размеры заголовков, отступы, дизайн списка, блоки выделения - важно! + отрисовать кнопку "записаться на консультацию"  текст должен выглядеть логически проработанным также ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн веб-баннеров и графика по отдельным страницам - срочно

    $200

    Требуется веб-дизайнер на отрисовку нескольких баннеров + еще доработки по дизайну других объектов страниц. Уточнение задания после выбора кандидата. Выбираем по портфолио. в заявке просьба указать: 1) портфолио работ ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта-каталога

    $350

    Требования: готовность выделить время на ближайшие 5 дней по максимуму успеть в проекте 1) наличие в портфолио сайтов (не лендингов) с грамотной адаптивной версткой 2) примеры менюшек или других ...

    CSS
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

alionailustrator
Алена 
33 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Отрисовать в векторе схему зала с номерами мест
С Александром комфортно работать. Рекомендую!
Работа выполнена качественно за разумную стоимость! буду обращаться еще
Ответный отзыв
llitaketik
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка 2х страниц
Оплатил сразу , как и договаривались. Будем работать еще
Все отлично и в срок для согласованного бюджета
Ответный отзыв