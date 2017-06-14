Есть дизайн сайта, надо переделать интерфейс и дизайн контента на современный стиль, примерно как здесь: http://plastikam.ru/ (или аналогичный стиль) Подробное ТЗ отправлю в ЛК после просмотра портфолио. требуется разработка дизайна сайта в ...