Имеем: домен + хостинглицензия старт (если не хватит то стандарт)купленный шаблон , демо - https://prorab.vebfabrika.ru/Работы делятся на 3 этапа: установка -> доработки -> поддержка Задача 1го этапа: развернуть битрикс на хостингеподцепить доменустановить шаблонТребуется ...
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Цель: выяснить причину отсутствия продаж (упала резко в последний год) Вводные: - разная ценовая категория товаров (цены по средней и нижней плаке по рынку) - более 10000 товаров - ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Мы в поиске опытного специалиста в таргетированной рекламе который проведет детальный аудит крупной рекламной компании в Instagram и VK. Требуется аналитика построенной стратегии на основе всех показателей, внесение аргументированных корректировок. Данное задание является вводным ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется собрать семантическое ядро (ВЧ и СЧ, частотность, конкуретность) для интернет магазина с 10 верхними категориями и 80 подкатегориями.Контекстная реклама19 заявокЗакрыт7 лет назад
Вырезать лицо с этой фото https://drive.google.com/open?id=1rljp-94u6txW_e46z9R-IDqk6V8BEFM8Вставить https://drive.google.com/file/d/1PPlGf_unSiWzQHQdpWWmgHWTjBCx_t3x/view?usp=sharing“Нанести макияж”, убрать выбившиеся волосы...итоговое разрешение нужно 450х600 (будет размещаться на сайте), при котором фото должно выглядеть естественноОбработка фотографий38 заявокЗакрыт7 лет назад
В приложении схема зала в растре, исходники утеряны. Задача в векторе отрисовать подобную схему + правки в номерах мест и количеству сидений (ТЗ по номерам отправляется выбранному кандидату) цвета расположение и т.п можно ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть дизайн сайта, надо переделать интерфейс и дизайн контента на современный стиль, примерно как здесь: http://plastikam.ru/ (или аналогичный стиль) Подробное ТЗ отправлю в ЛК после просмотра портфолио. требуется разработка дизайна сайта в ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Требуется настроить нестандартную выгрузку из 2х интернет магазинов в торговые площадки. Особенность в том, что товары находятся в 10 категориях - отдельных инфоблоках. Также есть ряд других задач по битриксу. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайте (высылается после выбор исполнителя) требуется провести работы: работа с редиректами страницнастройка работы формправки в шаблонах (верстка есть, предоставляется) и др.!Критична возможность выделить рабочий день 17.04 (завтра) с утра для решения задач по проекту. ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
исходная страница - http://take.ms/Ud6I0 надо сделать дизайн текста грамотный - т.е размеры заголовков, отступы, дизайн списка, блоки выделения - важно! + отрисовать кнопку "записаться на консультацию" текст должен выглядеть логически проработанным также ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $35
http://take.ms/gyqtI http://take.ms/0Creg есть псд того, что отправил, нужно сверстать + адаптив (на свой взгляд)HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $200
Требуется веб-дизайнер на отрисовку нескольких баннеров + еще доработки по дизайну других объектов страниц. Уточнение задания после выбора кандидата. Выбираем по портфолио. в заявке просьба указать: 1) портфолио работ ...Баннеры20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $350
Требования: готовность выделить время на ближайшие 5 дней по максимуму успеть в проекте 1) наличие в портфолио сайтов (не лендингов) с грамотной адаптивной версткой 2) примеры менюшек или других ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт9 лет назад