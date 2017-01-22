Адаптивная верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка119 просмотров

Приватно для Роман Веремьёв (llitaketik)

Адаптивная верстка макетов:

﻿http://joxi.ru/ZrJpZzzI9e65d2

﻿http://joxi.ru/LmGjd99febnNWr

﻿http://joxi.ru/E2pbNEEI9VYpWr

﻿http://joxi.ru/J2b3KggSXYoedA

﻿http://joxi.ru/bmov8EEsxoQnar

﻿http://joxi.ru/V2VY8bbSxVvX1m﻿

﻿http://joxi.ru/D2P8XzzIp1aEd2

8 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

llitaketik
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$100
3 дня
Как и в прошлый раз - все сделано идеально. Передаю верстку уже с железной уверенностью что будет выполнено качественно и в срок. Рекомендую! 10 из 10
Как и после первой работы с Олегом только положительные впечатления! Работа оплачена моментально в течении 5 мин Однозначно буду рад новым заказам Всем рекомендую, надежный заказчик!!!

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llitaketik
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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