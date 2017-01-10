Вёрстка сайта. Размещение на хостинг.

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Закрыт25 заявок219 просмотров

Вёрстка сайта.  Размещение на хостинг. Хостинг и домен имеются. Есть дизайн работа PSD. Сайт 1 центральная страница плюс 5 закладок. Цена договорная но не более 1500 рублей.

8 лет назад
myasnikov78
Александр 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров