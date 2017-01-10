Приветствую всех фрилансеров. Есть работа для истинных мастеров по адаптивной верстке. Есть сайт k-systemy.ru необходима адаптивная верста по готовому макету (он уже есть) сайт на мегагруппе. Интересует цена и сроки.
Изменить графическо-цветовую схему сайта
Сайт - http://razrabotka.seovoodoo.guru ... ТЗ по изменению - https://yadi.sk/d/8lHozrkn382SzX
Заявки фрилансеров
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