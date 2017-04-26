Адаптивная верстка

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Завершен19 заявок486 просмотров

Приветствую всех фрилансеров.  Есть работа для истинных мастеров по адаптивной верстке. Есть сайт k-systemy.ru необходима адаптивная верста по готовому макету (он уже есть) сайт на мегагруппе.  Интересует цена и сроки. 

8 лет назад
Bronerny
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$200
21 день
Алексей - отличный специалист! Ни в чем не подвел! Будем обращаться еще не раз!
Дмитрий понятно формулирует поставленные задачи, отзывчив, оплачивает согласно договореностям. Рад совместной работе над проектом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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