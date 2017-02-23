Нужно создать сайт на основе шаблона Wildbook (http://nordthemes.com/wildbook/). Нужно добавить переключение языков (2 языка), создать меню и наполнить страницы соответствующим текстом и картинками. Порядка 5-6 страниц в каждой языковой версии, весь контент подготовлен и упорядочен. ...
Верстка веб сайта автосервиса
1. берем дизайн от сайта https://goo.gl/PyvXUi берем прям все, шрифт, заголовки, размеры страницы, блоков и тп
2. переделываем его в синий цвет
3. в шапке убираем блоки: поиск, Ваш город, мой гараж, Регистрация, Избранное, Корзина. Вместо избранное делаем блок Web-камеры онлайн(вторая строка), вместо корзины делаем блок Мы на карте. Для обоих блоков нужно подобрать иконку.
4. верхнем меню делаем пункты Главная, услуги, запчасти, акции, отзывы, о компании, контакты. Вместо пункта Регистрация делаем синию кнопку Заказать звонок + кнопка Задать вопрос (обе кнопки открывают всплывающую формочку данные из которой шлются на почту.
5. в левом сайдбарном меню (фиксируем его, пусть весь сайдбар будет всегда на всех страницах, бутерброд из заголовка можно убрать) делаем пункты из меню "услуги" с нашего текущего сайта http://avtosan.ru/. Первым пунктом в меню ставим новый пункт "Техническое обслуживание (ТО)" он должен выпадать вправо по маркам авто (с нашего сайта это меню "автосервис". Втором пунктом делаем пункт Автозапчасти с выпадалкой пунктов с нашего сайта avtosan.ru
6. в футере оставляем верстку https://goo.gl/PyvXUi. один номер телефона вешаем с заголовком Сервис второй номер с заголовком Авто сигнализации. Убираем блок подписки, Блок присоединяйтесь меняем на блок для лайков.
7.
- с главной убираем блок Точки самовывоза, Лучшие товары (у нас не магазин).
- Оставляем слайдер подняв его выше (за счет того, что не будет поиска)
- за ним заголовок h1 с 2-мя абзацами текста о нас.
- Следующим блоком делаем блок Наши услуги в который вставляем все иконки услуг с сайта https://goo.gl/M0lOvy по дефолдту такого же черного цвета, при наведении - синии.
- дальше блок "Профессиональный ремонт": и ниже идут логотипы марок легковыъх автомобилей с сайта https://goo.gl/PyvXUi 15 логотипов в 2 ряда с выравниванием по центру
- Затем ниже блок Наши мастера, на синем фоне круглые фотки Имя Фамилия и должность ледующей строкой. По 4 фотки в ряду, 2 ряда.
- Дальше блок Наши сертификаты, в нем на белом фоне в одну строку 5 превьюшек с фотографиями сертификатов со страницы http://avtosan.ru/index.php?page=about&part=sertif
- дальше нужно разместить большой блок обратной связи "Поможем вам" слева фотка мужика какого-нибуть (поищу) и справа форма контактов как на сайте byteco.ru
- футер
8. про таблицу вот что я имел ввиду, на многих страницах сейчас такая прайсовая табличка http://avtosan.ru/index.php?page=service&part=remont-dvigatelya нужно цену выровнять по правому краю, строчки разлиновать по цвету нечетные строки с белой заливкой, четный с голубой. При наведении мышкой на строку справа от цены должна появляться синяя кнопка "Записаться" по клику на которую открывать контактную форму всплывающую в 3 поля: имя, телефон, сообщение (по дефолту в сообщение вставляется текст Хочу записаться на услугу: имя услуги по которой кликнул. Свяжитесь со мной.) и кнопка отправить.
9. в левом сайдбаре после меню нужно так же разместить статьи с фото как на vollo.ru
10. все ссылки и шрифты привести к единому css на сайте
Выбранный исполнитель
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