Верстка веб сайта автосервиса

1. берем дизайн от сайта https://goo.gl/PyvXUi берем прям все, шрифт, заголовки, размеры страницы, блоков и тп

2. переделываем его в синий цвет

3. в шапке убираем блоки: поиск, Ваш город, мой гараж, Регистрация, Избранное, Корзина. Вместо избранное делаем блок Web-камеры онлайн(вторая строка), вместо корзины делаем блок Мы на карте. Для обоих блоков нужно подобрать иконку.

4. верхнем меню делаем пункты Главная, услуги, запчасти, акции, отзывы, о компании, контакты. Вместо пункта Регистрация делаем синию кнопку Заказать звонок + кнопка Задать вопрос (обе кнопки открывают всплывающую формочку данные из которой шлются на почту.

5. в левом сайдбарном меню (фиксируем его, пусть весь сайдбар будет всегда на всех страницах, бутерброд из заголовка можно убрать) делаем пункты из меню "услуги" с нашего текущего сайта http://avtosan.ru/. Первым пунктом в меню ставим новый пункт "Техническое обслуживание (ТО)" он должен выпадать вправо по маркам авто (с нашего сайта это меню "автосервис". Втором пунктом делаем пункт Автозапчасти с выпадалкой пунктов с нашего сайта avtosan.ru

6. в футере оставляем верстку https://goo.gl/PyvXUi. один номер телефона вешаем с заголовком Сервис второй номер с заголовком Авто сигнализации. Убираем блок подписки, Блок присоединяйтесь меняем на блок для лайков.

7.

- с главной убираем блок Точки самовывоза, Лучшие товары (у нас не магазин).

- Оставляем слайдер подняв его выше (за счет того, что не будет поиска)

- за ним заголовок h1 с 2-мя абзацами текста о нас.

- Следующим блоком делаем блок Наши услуги в который вставляем все иконки услуг с сайта https://goo.gl/M0lOvy по дефолдту такого же черного цвета, при наведении - синии.

- дальше блок "Профессиональный ремонт": и ниже идут логотипы марок легковыъх автомобилей с сайта https://goo.gl/PyvXUi 15 логотипов в 2 ряда с выравниванием по центру

- Затем ниже блок Наши мастера, на синем фоне круглые фотки Имя Фамилия и должность ледующей строкой. По 4 фотки в ряду, 2 ряда.

- Дальше блок Наши сертификаты, в нем на белом фоне в одну строку 5 превьюшек с фотографиями сертификатов со страницы http://avtosan.ru/index.php?page=about&part=sertif

- дальше нужно разместить большой блок обратной связи "Поможем вам" слева фотка мужика какого-нибуть (поищу) и справа форма контактов как на сайте byteco.ru

- футер

8. про таблицу вот что я имел ввиду, на многих страницах сейчас такая прайсовая табличка http://avtosan.ru/index.php?page=service&part=remont-dvigatelya нужно цену выровнять по правому краю, строчки разлиновать по цвету нечетные строки с белой заливкой, четный с голубой. При наведении мышкой на строку справа от цены должна появляться синяя кнопка "Записаться" по клику на которую открывать контактную форму всплывающую в 3 поля: имя, телефон, сообщение (по дефолту в сообщение вставляется текст Хочу записаться на услугу: имя услуги по которой кликнул. Свяжитесь со мной.) и кнопка отправить.

9. в левом сайдбаре после меню нужно так же разместить статьи с фото как на vollo.ru

10. все ссылки и шрифты привести к единому css на сайте