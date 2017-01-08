Исправить сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки169 просмотров

Имеется сайт на Wordpress

Необходимо его исправить по стилям и заголовкам с точки зрения SEO.

Обязательно хотя бы поверхностное знание SEO и то, что заголовок H1 нельзя пихать по 3-5 раз на странице

Также необходимо привести разметку по shema.org

WordPress
8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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