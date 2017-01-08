Сверстать панель администратора на базе шаблона бутстрапа

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Нужно на базе шаблона SmartAdmin (бутстрап) подготовить по прототипам (Axura) панель администратора (9 страниц, плюс для 6 страниц дополнительно формы редактирования) с последующим программированием функционала.  Файлы страниц находятся в приложении.

Bootstrap
8 лет назад
RSergeyRA
Сергей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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