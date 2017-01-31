Адаптивная верстка псд

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  2. HTML-верстка
Завершен47 заявок419 просмотров

Адаптивная верстка макетов (еть псд для обычной, планшетной и мобильной версий) - 3 страницы.

Возможно дальнейша посадка на МОДкс

8 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

vlasov_michael
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$100
3 дня
У меня огромный опыт сотрудничества со специалистами в области верстки. Михаил, определенно занимает первое место в моей рейтинге! Все было сделано четко, быстро, качественно и почти без правок. Михаил выполняет работу очень внимательно и точно. Спасибо!
Очень понравилось работать с Маргаритой. Четкие задачи, хорошо знает свое дело, интересный проект, быстрая оплата, всегда на связи. Быстро нашли общий язык. Все на высоте. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vlasov_michael
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад