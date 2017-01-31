Прикреплен уменьшенный в 4 раза макет для верстки - главная страница и внутренняя (это редизайн сайта доставки суши в Нижнем Новгороде - http://gorodsushinn.ru/). Нужна адаптивная "резина" HTML5+CSS3 (чтобы верстка подстраивалась под разрешение ...
Адаптивная верстка псд
Адаптивная верстка макетов (еть псд для обычной, планшетной и мобильной версий) - 3 страницы.
Возможно дальнейша посадка на МОДкс
Выбранный исполнитель
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