Нужно создать сайт на основе шаблона Wildbook (http://nordthemes.com/wildbook/). Нужно добавить переключение языков (2 языка), создать меню и наполнить страницы соответствующим текстом и картинками. Порядка 5-6 страниц в каждой языковой версии, весь контент подготовлен и упорядочен. ...
Доработка самописной доски РНР
Доработка самописной доски РНР+Codeignaiter: Админка и сам сайт
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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