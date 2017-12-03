Доработка самописной доски РНР

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки174 просмотра

Доработка самописной доски РНР+Codeignaiter: Админка и сам сайт

8 лет назад
bspektor
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kanadezz
Игорь 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$100
14 дней
Специалист хороший. Но работу к сожалению делал долго и не доделал буквально на 1% и после оплаты денег пропал. Но и отриц. отзыв ставить нечестно. Рекомендую к работе через сделку и если у Вас нет срочности.
Заказчик идеален по каждому из пунктов. Причиной разногласий по проекту стала моя собственная не компетенция на предмет постановки сроков выполнения. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

kanadezz
Игорь 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад