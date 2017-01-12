Доработка сайта на joomla включая вёсрстку

Сначала, меня сильно смутило отсутствие других средств общения кроме сайта... но, Андрей отлично справился с заданием, спасибо ему большое. Всегда на связи через сайт и доделывал проект уже после получения полной оплаты, что для меня, говорит о многом. Спасибо!