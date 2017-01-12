Доработка сайта на joomla включая вёсрстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок162 просмотра

Здравствуйте!

Сам сайт уже сверстан. Нужно настроить стили текстов (их нет вообще - даже жирным ничего выделить нельзя), поправить разметку на сайте (изменить отступы в меню) и что-то еще, что именно пока не известно.

Верстальщик пропал - нужна помощь.

Наполнение мы делаем сами.

Joomla
8 лет назад
ppm84
Павел 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AndrewSitro
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Сначала, меня сильно смутило отсутствие других средств общения кроме сайта... но, Андрей отлично справился с заданием, спасибо ему большое. Всегда на связи через сайт и доделывал проект уже после получения полной оплаты, что для меня, говорит о многом. Спасибо!
Спасибо за предоставленную работу :) Приятно работать, когда четко ставятся задачи и заказчик постоянно на связи. Однозначно рекомендую Павла к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AndrewSitro
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад