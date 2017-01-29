Натянуть верстку сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок170 просмотров

Есть адаптивно разверстанные эти макеты

http://joxi.ru/v29Nk33f3j781A

http://joxi.ru/ZrJpZzzI9kaXq2

http://joxi.ru/KAgWOggu4OoQRA

http://joxi.ru/LmGjd99feZMqRr

http://joxi.ru/YmEN6zzf0LgNw2

http://joxi.ru/YmEN6zzf0LgNw2

http://joxi.ru/D2P8XzzIpW7Ga2

Нужна натяжка на CMS, чтобы на сайте можно было менять контент и создавать страницы прямо из админки.

Нужно очень быстро (несколько дней). Прошу оставлять предложения только опытным разработчикам под WP, которые не заняты параллельно другими проектами.

Прошу сразу указывать срок и стоимость (ориентировочно)

WordPress
8 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$40
3 дня
Отличная работа, рекомендую!
Все хорошо, задание понятное, хорошая связь, оплата сразу

Заявки фрилансеров

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад