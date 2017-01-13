Приветствую всех фрилансеров. Есть работа для истинных мастеров по адаптивной верстке. Есть сайт k-systemy.ru необходима адаптивная верста по готовому макету (он уже есть) сайт на мегагруппе. Интересует цена и сроки.
Переместить блок "Описание" с верхней части вниз - Opencart
Блок описание категории на сайте www_sportland1_kz находится над товарами, нужно переместить его в нижнюю часть, под товарами.
CMS Opencart
Вот как выглядит страница с описанием https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsZHpDVjVWc09aUE0/view?usp=sharing
Здесь категория в CMS https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsU0hvRWNTTnNfM1U/view?usp=sharing
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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