Приветствую всех фрилансеров. Есть работа для истинных мастеров по адаптивной верстке. Есть сайт k-systemy.ru необходима адаптивная верста по готовому макету (он уже есть) сайт на мегагруппе. Интересует цена и сроки.
Внутренние страницы доверстать
Внутрений страницы доверстать сайта предоставлю исходники псд сайт sky.worktask( точка ) ru (главная страницы сверстана, остается внутрений доверстать доверстать в приложение макеты бюджет
Заявки фрилансеров
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