Внутренние страницы доверстать

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Закрыт5 заявок152 просмотра

Внутрений страницы доверстать сайта предоставлю исходники псд сайт sky.worktask( точка ) ru (главная страницы сверстана, остается внутрений доверстать  доверстать в приложение макеты бюджет 

8 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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