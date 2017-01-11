Верстка двух внутренних страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка265 просмотров

Нужно адаптивно сверстать две простые внутренние страницы сайта. Подробности — исполнителю.

8 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$40
1 день
Все отлично, в очередной раз — только положительные впечатления от сотрудничества с Егором. Спасибо!
Все, как всегда, отлично! Спасибо!

Заявки фрилансеров

bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад