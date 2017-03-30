Адаптивная Верстка интернет-магазина CSS3/HTML5

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен47 заявок599 просмотров

Обязательное требование - CSS3/HTML5

Кроме указанных страниц будут также элементы при нажатии.

HTML
8 лет назад
lifescore
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$400
8 дней
Всё нормально
Все хорошо

Заявки фрилансеров

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад