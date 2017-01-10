Всем привет. Нужно сверстать небольшой интерактивный сайт. Макет из 3 практически идентичных страниц. home.jpg - это главная hover.jpg - это при наведении на один из элементов, таких элементов 4, при нажатии на ...
HTML верстальщик на проэкт
Требуется сверстать 10 макетов страниц одного сайта из psd в html В ответе прошу указать стоимость, сроки исполнения. привестипримеры работ. Требования смотреть в приложении. Если вы согласны с условиями отпишитесь
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