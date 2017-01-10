HTML верстальщик на проэкт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт34 заявки308 просмотров

Требуется сверстать 10 макетов страниц одного сайта из psd в html  В ответе прошу указать стоимость, сроки исполнения. привестипримеры работ. Требования смотреть в приложении. Если вы согласны с условиями отпишитесь

HTML
8 лет назад
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Геннадий 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров