Обязательное требование - CSS3/HTML5 Кроме указанных страниц будут также элементы при нажатии.
Нужна адаптивная резиновая верстка небольшого лендинга
Прикреплен уменьшенный в 4 раза макет для верстки.
Нужна адаптивная "резина" HTML5+CSS3 (чтобы верстка подстраивалась под разрешение экрана через @media screen):
- шапка (верхний блок на белом фоне с телефоном справа) всегда видна сверху, даже при скроллинге вниз
- зеленый блок "Задать вопрос" справа тоже всегда виден на экране, при клике на него появляется модальное окно с вводом имени, телефона и сообщения
- отзывы можно пролистать в слайдере (т.е. отзывов не 2, а 4 шт), причем на мобильных показывается по 1 отзыву, а на широких экранах - по 2 шт.
- при клике на зеленую кнопку "заказать розы с доставкой" (в самом низу) и на кнопку "Заказать" под шапкой вызывается модальное окно с вводом имени, телефона и текстового поля для описания нужных цветов
- при клике на кнопку "Оставить отзыв ..." появляется модальное окно с полями: имя, ссылка на страницу в ВК, отзыв
Блок с 4 цветами требует подключения JS для того, чтобы можно было выбирать кликом (серый фон показывает выбранные позиции):
1) длину роз
2) цвет
3) кол-во
и в зависимости от длины и кол-ва меняется сумма в рублях слева от кнопки "Заказать", а при нажатии на "Заказать" появляется модальное окно с выбранными розами (вид роз - кения, россия, эквадор или кустовая, длина, цвет и кол-во) и 4 полями: имя, телефон, дата и адрес доставки
Только для опытных фрилансеров (с отзывами)!
Указывайте срок и цену (срок - не более 3 дней).
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