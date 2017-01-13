Нужна адаптивная резиновая верстка небольшого лендинга

Прикреплен уменьшенный в 4 раза макет для верстки.

Нужна адаптивная "резина" HTML5+CSS3 (чтобы верстка подстраивалась под разрешение экрана через @media screen):

- шапка (верхний блок на белом фоне с телефоном справа) всегда видна сверху, даже при скроллинге вниз

- зеленый блок "Задать вопрос" справа тоже всегда виден на экране, при клике на него появляется модальное окно с вводом имени, телефона и сообщения

- отзывы можно пролистать в слайдере (т.е. отзывов не 2, а 4 шт), причем на мобильных показывается по 1 отзыву, а на широких экранах - по 2 шт.

- при клике на зеленую кнопку "заказать розы с доставкой" (в самом низу) и на кнопку "Заказать" под шапкой вызывается модальное окно с вводом имени, телефона и текстового поля для описания нужных цветов

- при клике на кнопку "Оставить отзыв ..." появляется модальное окно с полями: имя, ссылка на страницу в ВК, отзыв

Блок с 4 цветами требует подключения JS для того, чтобы можно было выбирать кликом (серый фон показывает выбранные позиции):

1) длину роз

2) цвет

3) кол-во

и в зависимости от длины и кол-ва меняется сумма в рублях слева от кнопки "Заказать", а при нажатии на "Заказать" появляется модальное окно с выбранными розами (вид роз - кения, россия, эквадор или кустовая, длина, цвет и кол-во) и 4 полями: имя, телефон, дата и адрес доставки

Только для опытных фрилансеров (с отзывами)!

Указывайте срок и цену (срок - не более 3 дней).