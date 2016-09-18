Сверстать лендинг

$25
HTML-версткаЗакрыт31 заявка401 просмотр
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Необходимо сверстать лендинг

Сроки: 2-3 дня

1.Скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

2. Обязательно кроссбраузерно.

3. Нужны примеры работ

Все подробности обсудим с кандидатами.

7 лет назад
elegrek
Елена 
65 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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