Сделать фильтр по дате (PHP+MYSQL+AJAX)

Приветствую. Требуется специалист, для разработки качественной адаптивной верстки ИМ на opencart по готовым макетам. Сразу хочу сказать, что работы будут проводиться на рабочем магазине, сейчас он не адаптивный. Самодеятельность не катит, строго по макетам. Приблизительное количество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть пагинация на Ajax, все работает и оформлено (html, css, js), нужно только прикрутить фильтр.
Необходимо добавить фильтр по дате и еще одному полю.
Для фильтра по дате возможно нужно будет сделать календарь.
Более подробно расскажу и предоставлю исходный код исполнителю.
Код должен быть простым и понятным.
Важно! Только не использовать всякие там библиотеки и фреймворки.
Версия php 5.3.3
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