Сделать фильтр по дате (PHP+MYSQL+AJAX)

Есть пагинация на Ajax, все работает и оформлено (html, css, js), нужно только прикрутить фильтр.

Необходимо добавить фильтр по дате и еще одному полю.

Для фильтра по дате возможно нужно будет сделать календарь.

Более подробно расскажу и предоставлю исходный код исполнителю.

Код должен быть простым и понятным.

Важно! Только не использовать всякие там библиотеки и фреймворки.

Версия php 5.3.3