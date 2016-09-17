Верстка лендинга 9 экранов

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Нужно сверстать лендинг 9 эранов. На каждом экране будут свои эффекты появления, отображения. Лендинг должен быть оптимизирован по скорости загрузки. Верстка резиновая. Без аванса. Оплата по факту выполнения работы. Все подробности в скайпе

7 лет назад
Baton17771
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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